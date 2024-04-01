محمود عبد المغني يتحدث لـ"إرم نيوز" عن حضوره بـ 3 مسلسلات في رمضان

من ناحية أخرى، علق على مشاركته بمسلسل "صيد العقارب" قائلا: "الحمد لله تجربة ناجحة ومميزة حيث سعدت بالمشاركة بهذه التجربة مع المؤلف باهر دويدار والمخرج أحمد حسن والمنتج ممدوح شاهين وبوجود نجمة كبيرة مثل غادة عبدالرازق، الحمد لله الأصداء عن العمل ايجابية للغاية وتلقيت ردة فعل غير عادية خصوصا مع تأثر الجمهور بوفاة علي ضرغام خلال أحداث المسلسل.

"الشخصية كانت مثالية وتقوم بالكثير من الأفعال والمهام الطيبة لدى من حولها حيث دور الخال الذي يهتم بشقيقته وأبنائها، والحمد لله وصلتني أصداء إيجابية من الجمهور المصري والعربي خصوصا مع وفاة الشخصية والتي تغيرت الكثير من الأحداث داخل العمل بعد الوفاة"، بحسب عبد الغني..

وتابع: "بالتأكيد أحب تقديم الشخصيات المثالية وأبحث عنها بالفعل خصوصا أن مثل هذه الأدوار أصبحت قليلة للغاية، فأنا أتعلق بالشخصيات السوية وأحب أن أقدمها للجمهور بأعمال فنية والجمهور كذلك يتعلق بها، وهذا ما حدث بالفعل مع شخصية علي ضرغام بمسلسل صيد العقارب، وبشكل عام أنظر للشخصيات الفنية التي أقدمها سواء كانت مثالية أو غير ذلك من زاوية التأثر بالشخصية والتعلق بها لتقديمها وكذلك أن تستفزني فنيا لتقديمها".

وبسؤاله عن مدى رضاه في مشاركة بطولة مسلسل "بـ 100 راجل" مع سمية الخشاب بين "الحمد لله راض عن التجربة حيث النوعية الشعبية من خلال هذا العمل وكانت هناك ردود أفعال طيبة عن هذا العمل وشخصية عبدالله التي ظهرت بها وهذا لمسته مع الناس في الشارع" .

وحول العمل إن لم يأخذ حقه في العرض والانتشار والنجاح؟ فرد عبد المغني قائلا: "الحمد لله على كل شئ .. العمل ناجح وردود الأفعال حوله كانت طيبة، هناك مسلسلا كوبرا وصيد العقارب وسعيد للغاية بالتجارب الثلاث لي في موسم رمضان".

أدوار البطولة المطلقة والمشتركة

وبالحديث عن البطولة المطلقة والمشتركة ورؤية للمعايير الخاصة بهما في الوقت الحالي .. فيرد عبد المغني: "اعتذرت عن بطولة مسلسل درامي مكون من 30 حلقة ويجري عرضه حاليا على إحدى الفضائيات المصرية خلال شهر رمضان، المهم بالنسبة لي تقديم أدوار مختلفة وجديدة وتكون مؤثرة مع الناس.

ولفت إلى أنه فضل لعب مباراة تمثيلية مع الفنانة غادة عبدالرازق بمسلسل صيد العقارب، وكذلك فضلت الظهور مع محمد إمام بمسلسل كوبرا لأول مرة فنيا معا، فالمعيار بالنسبة لي سواء كانت البطولة مطلقة أو مشتركة أو جماعية هو النص والدور المناسب لي وللجمهور.

وكشف محمود عبد المغني عن رأيه بتجربة مسلسلات الـ 15 حلقة مؤكد "أن هذه النوعية من مسلسلات الـ 15 حلقة يكون بها تكثيف في الأحداث والايقاع والسرد وأعتقد أن السيناريو هو من يحدد ذلك سواء تقديم القصة نفسها ضمن 15 حلقة أو أقل أو أكثر، وهذه النوعية من المسلسلات ذات الـ 15 حلقة ليست مستحدثة بل كانت هناك أعمال درامية سابقة تنتمي لنفس عدد الحلقات وأقل.