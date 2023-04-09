السعودية تطلق ثورة في صناعة الأزياء بأحدث التقنيات
تدشن المملكة العربية السعودية ثورة في عالم صناعة الأزياء من خلال إقامة منشآت جديدة مزودة بأحدث التقنيات المتخصصة في هذا المجال.
وكشف بوراك شاكماك الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بالمملكة العربية السعودية أن الهيئة تعمل على إنشاء مصانع ومنشآت لصناعة الأزياء باستعمال أحدث التقنيات.
وأوضح أن أولى تلك المنشآت الجديدة ستكون في مدينة محمد بن سلمان بالرياض، وسيتم تدشينها خلال هذا العام.
وتعتزم هيئة الأزياء السعودية كذلك تدشين أول استديو لتطوير منتجات الأزياء في مدينة "مسك" نهاية هذا العام 2023.
وتساعد تلك الخطوة العلامات التجارية على جمع العينات والإنتاج باستعمال أحدث التقنيات في هذا المجال.
يذكر أن برنامج "100 براند سعودي" يقدم معرض "بوب أب" الرمضاني تحت إشراف هيئة الأزياء حاليًا.
ويجمع الحدث أكثر من 160 مصممًا سعوديًا مبدعًا وموهوبًا، تحت سقف واحد، ويستمر حتى يوم 8 أبريل، في واجهة الرياض.
وأطلقت الهيئة كذلك مبادرة "سواب شوب" لتبادل القطع والأزياء المستعملة؛ نحو تعزيز ثقافة الاستهلاك المستدام.
وأصدرت الهيئة مؤخرًا تقرير "قطاع الأزياء، قطاع الفرص" الذي يقدّم تحليلًا للتوجهات الرئيسية المتعلقة بأداء القطاع والسوق في المملكة، كما يسلط الضوء على فرص النمو لسلسلة القيمة في قطاع الأزياء السعودي.