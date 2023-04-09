السعودية تطلق ثورة في صناعة الأزياء بأحدث التقنيات

يذكر أن برنامج "100 براند سعودي" يقدم معرض "بوب أب" الرمضاني تحت إشراف هيئة الأزياء حاليًا.

ويجمع الحدث أكثر من 160 مصممًا سعوديًا مبدعًا وموهوبًا، تحت سقف واحد، ويستمر حتى يوم 8 أبريل، في واجهة الرياض.

وأطلقت الهيئة كذلك مبادرة "سواب شوب" لتبادل القطع والأزياء المستعملة؛ نحو تعزيز ثقافة الاستهلاك المستدام.