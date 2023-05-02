في "ميت غالا".. النجوم يحتفون بقيصر الموضة كارل لاغرفيلد

شكّل ملتقى "ميت غالا" السنوي الشهير الذي جمع مساء الإثنين، عددًا كبيرًا من أشهر النجوم العالميين في مجالات الموضة والعروض الفنية والرياضة والسياسة تحية لـ"قيصر" الموضة المصمم الراحل كارل لاغرفيلد الذي توفي العام 2019.

بفستان أبيض من "فالنتينو"، كانت نجمة البوب ريهانا كعادتها بين آخر المارّين على سجادة متحف "متروبوليتان" للفنون في مانهاتن عند جادة "فيفث أفينيو" الشهيرة، وسبقتها بطلة التنس سيرينا ويليامس وعارضة الأزياء كارلي كلوس.

والمفارقة أن النجمات الثلاث حوامل، وقد أُعلن مساء الإثنين عن حمل ويليامس وكلوس.

واكتفت ريهانا بالقول أمام حشد الكاميرات، إنها "في وضع جيد"، بينما قال شريك حياتها مغني الراب آيساب روكي، إنه "سعيد" لكونه سيصبح أبًا.