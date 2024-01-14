خلال 26 عاما.. 10 مرات أبهرت العروس جنيفر لوبيز جمهورها

مع انطلاق فيلم Can't Get Enough، يصل عدد فساتين الزفاف التي ظهرت بها النجمة الأمريكية جنيفر لوبيز على الشاشة رسمياً إلى 10.

واحتفالاً بالتزام لوبيز بالظهور بكامل أنافتها بفساتين الزفاف لـ26 عاما، عرضت مجلة "بيبول" الأمريكية التصاميم البيضاء الأربعة التي نالت إعجاب جمهورها وحققت نسبة عالية من الإعجابات.

مخططة الزفاف (The Wedding Planner) 2001

في هذا الفيلم اعتمدت لوبيز تصميما بعيدا عن أسلوبها، جاء بسيطا بأكتاف مكشوفة وطرحة كلاسيكية.

وقال أخصائيو الموضة إن الدوقة ميغان ماركل، قد ارتدت بزفافها من الأمير هاري فستانا مشابها لذلك الذي اعتمدته لوبيز.