خلال 26 عاما.. 10 مرات أبهرت العروس جنيفر لوبيز جمهورها
مع انطلاق فيلم Can't Get Enough، يصل عدد فساتين الزفاف التي ظهرت بها النجمة الأمريكية جنيفر لوبيز على الشاشة رسمياً إلى 10.
واحتفالاً بالتزام لوبيز بالظهور بكامل أنافتها بفساتين الزفاف لـ26 عاما، عرضت مجلة "بيبول" الأمريكية التصاميم البيضاء الأربعة التي نالت إعجاب جمهورها وحققت نسبة عالية من الإعجابات.
مخططة الزفاف (The Wedding Planner) 2001
في هذا الفيلم اعتمدت لوبيز تصميما بعيدا عن أسلوبها، جاء بسيطا بأكتاف مكشوفة وطرحة كلاسيكية.
وقال أخصائيو الموضة إن الدوقة ميغان ماركل، قد ارتدت بزفافها من الأمير هاري فستانا مشابها لذلك الذي اعتمدته لوبيز.
تزوجني (Marry Me) 2022
خطف فستان لوبيز في فيلم "تزوجني" الأنظار بتصميمه الخلاب الذي جاء بتوقيع المصمم اللبناني زهير مراد.
وجاء الفستان من دون حمالات مكونا من 9 طبقات من حرير التفتا والتول، وقد وصل وزنه 43 كيلوغراما، وتطلب نقله 5 أشخاص.
وجاء هذا الفستان مرصعا بالكريستال المتلألئ والتطريزات الفضية والدانتيل، أما الطرحة فأتت مزينة بالكريستال والترتر بشكل متساوٍ.
الكانتانتي (El Cantante) 2006
يقول خبراء الموضة إن كل ما يتعلق بإطلالة لوبيز الخاصة بالزفاف في حقبة الستينيات في فيلمها عام 2006 هو الكمال.
التصميم جاء محبوكا بالدانتيل وبدا أقرب للفساتين الملكية، ووصلت الطرحة إلى الركبة.
ويقال إن توهج جنيفر جاء بسبب وقوفها إلى جانب زوجها آنذاك مارك أنتوني، في دور الزوجين الحقيقيين هيكتور ونيلدا بوتشي لافو كيت هوجان، مديرة المشاريع الخاصة.
لا أستطيع الاكتفاء (Can’t Get Enough) 2023
في أغنيتها الجديدة Can’t Get Enough، تقول لوبيز: "عندما تشعر أن الأمر على ما يرام، لا شيء آخر يهم". وهنا قصدت طبعاً الحب.
ارتدت لوبيز في هذا الفيلم وهي تسير إلى جانب زوجها، فستانا قصيرا منتفخا دون حمالات.
واللافت في التصميم كانت ياقة الورود الحمراء التي وضعتها لوبيز على خصرها، حيث أعطت لإطلالتها لمسة استثنائية لافتة.