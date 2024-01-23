انطلاق أسبوع الموضة الباريسي.. وسكاباريللي تتخطى حدود التكنولوجيا

انطلق الإثنين، في باريس أسبوع الأزياء الراقية، بحضور مشاهير عالميين أبرزهم جنيفر لوبيز وريهانا وزيندايا، إذ قدمت بيوت الأزياء تصاميم إبداعية مبهرة في هذا الحدث الذي يشكل واجهة لقطاع يدرّ المليارات.

ويختلف هذا الحدث عن أسبوع الموضة في باريس، إذ يقام أسبوع الأزياء الراقية للسيدات في كانون الثاني/يناير لفصل الصيف، وفي تموز/يوليو لفصل الشتاء، فقط في باريس، إذ لهذا الموعد خصوصية فرنسية محمية بموجب وضع قانوني خاص.

كما أن هذا الحدث مغلق، إذ يمكن فقط للصحافة والزبائن حضور العروض التقديمية للقطع الفريدة المصنوعة يدويًّا.

واعتاد المتابعون أن يسرق الحاضرون في الصف الأمامي خلال هذه العروض، الأضواء من المنصة.

وخلال عرض دار سكاباريللي، جلست نجمات على كراسيهن في مقدمة الحضورمثل: الممثلة زندايا، والمغنية جنيفر لوبيز، والسيدة الأولى السابقة في فرنسا كارلا بروني، والصحفية الأشهر في عالم الموضة آنا وينتور، رئيسة تحرير مجلة "فوغ".