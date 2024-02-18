تعزيز حضور أصحاب الإعاقة في عروض الأزياء العالمية (صور)

أخذت وكالة عرض الأزياء البريطانية "زيبيدي" Zebedee على عاتقها مهمة زيادة التنوع على منصات العروض وفي قطاع الإعلانات، وهي تساهم منذ سبع سنوات في تطوير المشهد في مجال لا يزال محكوماً بضوابط كبيرة، من خلال الاستعانة بعارضات من ذوي الإعاقات الظاهرة.

وعلى منصات عرض أسبوع الموضة في لندن، الذي انطلق الجمعة، لم تعد رؤية عارضات أزياء من أصول عرقية مختلفة أمراً استثنائياً.

وبحسب تقرير نُشر في كانون الثاني/يناير، فإنهن بتن يمثلن نصف عدد العارضات الإجمالي، مقارنة بـ14 % قبل 10 سنوات فقط.