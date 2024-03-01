رشق عارضات أزياء بالقمامة على مدرجات أسبوع ميلانو للموضة.. ما القصة؟
صدمت علامة "أفافاف" Avavav الإيطالية جمهور أسبوع الموضة في ميلانو، بعد تقديم مجموعتها الأخيرة بعرض خارج عن المألوف، تم خلاله رشق العارضات بالقمامة والنفايات.
وتعرضت العلامة لهجوم لاذع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن غضبهم لاتباع العلامة "أسلوبا وحشيا" في عرض أزيائها.
من جانبها، أوضحت العلامة أنها استلهمت عرض أزيائها من "الكراهية" المنتشرة عبر الإنترنت وفي مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ترجمتها وكأنها قطع قمامة ترمى باتجاه العارضات.
وخلال العرض، رميت العارضات بأغلفة الأطعمة والمشروبات وبقايا الطعام، حتى إن إحداهن رشقت "كريما" في وجهها.
ونشرت الصفحة الرسمية لأسبوع الموضة في ميلانو صورا من العرض، تركت معها تعليقا قالت فيه: "تضمن العرض رمي القمامة على العارضات كناية عن رفض للكراهية المنتشرة كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي".
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها المديرة الإبداعية للعلامة ضجة كبيرة على مدرجها، ففي سبتمبر العام الماضي، عرضت "أفافاف" Avavav مجموعة صيف/ربيع 2024 بمفهوم يعتمد على "لا وقت للتصميم، لا وقت للشرح"، والذي بدأ بخروج عارضات نصف جاهزات كافحن لإكمال مظهرهن على المدرج أمام الجمهور.