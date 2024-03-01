رشق عارضات أزياء بالقمامة على مدرجات أسبوع ميلانو للموضة.. ما القصة؟

صدمت علامة "أفافاف" Avavav الإيطالية جمهور أسبوع الموضة في ميلانو، بعد تقديم مجموعتها الأخيرة بعرض خارج عن المألوف، تم خلاله رشق العارضات بالقمامة والنفايات.

وتعرضت العلامة لهجوم لاذع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن غضبهم لاتباع العلامة "أسلوبا وحشيا" في عرض أزيائها.