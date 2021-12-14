"معرض 100 براند سعودي".. برنامج حكومي لدعم قطاع الأزياء في المملكة

يشارك شابات وشبان سعوديون، في برنامج حكومي جديد يستهدف دعم قطاع الأزياء في المملكة عبر توفير التدريب لهم عن طريق خبراء موضة وأزياء غربيين حضروا إلى المملكة التي تحولت في زمن قياسي لوجهة عالمية للفنون بمختلف أنواعها.

وانطلق البرنامج بشكل فعلي، السبت الماضي، وسيستمر لمدة أسبوع بمركز الملك عبدالله المالي في العاصمة الرياض، حيث ازدحمت الصالات المخصصة له بأزياء وإكسسوارات صممها شبان وشابات سعوديون ليشاهدها خبراء الأزياء الذين سيشرفون على تدريبهم.

وتمتلك نورة الهديب وهي مصممة أزياء سعودية، علامة تجارية أهلتها للمشاركة في البرنامج الذي يحمل اسم ”معرض 100 براند سعودي“، بعد أن تم خلال الأشهر القليلة الماضية فتح التسجيل في البرنامج ومن ثم اختيار 100 علامة تجارية مملوكة لشبان وشابات سعوديين للمشاركة في البرنامج.

وتشارك الهديب بتصاميم للعباءات، وهي أشهر ما ترتديه السعوديات، لكنها أضافت إليها لمساتها الخاصة، وقد راعت فيها أسلوب البلاد المحافظ ومعالمها المعروفة كما حال إحدى العباءات التي استوحت تصميمها من فعالية ”القرقيعان“ الاحتفالية الشعبية المعروفة في دول الخليج خلال شهر رمضان.

وأضافت الهديب طبعة هندية للعباءة لإضفاء مظهر الثقافات المختلطة، واحتضان التنوع، فيما استلهمت اللون الأسود للعباءة من الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، أشهر معالم البلاد والعالم الإسلامي كله، لإضفاء مظهر ملكي تماما مثل المكانة الخاصة التي تحتلها الكعبة في ديننا، وفق قولها.

وقالت هيئة الأزياء السعودية حديثة النشأة، إن شركة استشارات إدارية مقرها لندن، ستشرف عبر فريقها الأكاديمي المتخصص في مجال صناعة الأزياء الفاخرة العالمية، على تدريب المشاركين في البرنامج، لتقديم منتجات سعودية ذات معايير تنافسية عالمية.

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ويضم الفريق مصممين ومصممات من فرنسا وسويسرا وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية ولبنان، وبتخصصات الموضة والأزياء المتنوعة، من ملابس نسائية ورجالية رسمية وغير رسمية إلى حقائب جلدية ومجوهرات، بجانب تخصصات تطوير أعمال واستراتيجيات علامات الأزياء التجارية.

وتشارك دار الأزياء السعودية ”جينو“ في المعرض بتصاميم تعكس الزيّ التقليدي السعودي للرجال، بلمسة عصرية، وهو ما اشتهرت به منذ تأسيسها قبل 15 عاما على يد الأميرة نورة بنت طلال بن سعود.

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ويقدم البرنامج حزمة من البرامج التدريبية والإرشادية، جماعية وفردية، وورش عمل تدريبية افتراضية وحضورية تغطي موضوعات متعددة تشمل مراجعة العلامة التجارية وتوجيهات خاصة بها، والتدريب على تحديد مفاهيم العلامة التجارية واستراتيجيات أداء المبيعات، واستراتيجيات العلاقات العامة والتسويق، وطرق البحث عن العميل الخاص وتحديده، والابتكارات والتكنولوجيا، بالإضافة إلى مهارات القيادة.

وتتضمن مراحل البرنامج فعاليات مقدمة إلى المستهلك لتشجيع المبيعات في السوق المحلي، وقد بدأت المرحلة الأولى منها في المعرض الحالي، وتنشيط منافذ البيع الإلكترونية، في يناير/كانون الثاني 2022، وحملة تستهدف البيع بالجملة في سبيل تنشيط المبيعات الدولية خلال شهر فبراير/شباط 2022.

وتشارك ديانا ريان صاحبة مبادرة ”كيس شيك“ البيئية بعلامتها التجارية التي تحمل الاسم ذاته، حيث تقدم حقائب بتصاميم عصرية، تم تصنيعها من أكياس البلاستيك، من بينها حقيبة تحمل اسم ”باب“ مستوحاة من أبواب منطقة نجد العريقة، ومصنوعة من 50 كيسًا بلاستيكيًا، مما يوفر حوالي 1650 كيلوغراما من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كما تقول مصممتها.

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والمعرض هو جزء من فعالية مستقبل الأزياء التي انطلقت قبل المعرض بيوم واحد، وتعد من مبادرات هيئة الأزياء المتعددة التي تستهدف تطوير قطاع الأزياء في المملكة بأوجهه التشريعية والتنظيمية كافة، ودعم وتمكين العاملين فيه من مبدعين ومستثمرين.

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وشهدت السعودية في السنوات القليلة الماضية، انفتاحا غير مسبوق على الثقافة والفنون العالمية، وبدأت باستقبال السياح لأول مرة في تاريخها، وخففت القيود التي كانت مفروضة على ملابس النساء، وأقرت لائحة للذوق العام تراعي طبيعة المملكة المحافظة.