ثيلان بلوندو.. شاهد بالصور “أجمل فتاة بالعالم” في 2018 (صور)

ثيلان بلوندو.. شاهد بالصور “أجمل فتاة بالعالم” في 2018 (صور)

المصدر: إيناس السيد – إرم نيوز

فازت عارضة الأزياء الفرنسية ثيلان بلوندو، بلقب “أجمل فتاة في العالم لعام 2018” متفوقة على العديد من المشاهير في تصويت الجمهور على قائمة “تي سي تشانلدرز” العالمية.

وتصدّرت بلوندو عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم عام 2007، بعد فوزها بعمر الـ7 أعوام بلقب “أجمل فتاة” في العالم قبل عقد من الزمن، قبل أن تعود للتويج بذات اللقب للمرة الثانية.

وجرى اختيارها وهي في سن العاشرة لتتصدر غلاف مجلة “فوغ”.

وقدمت ثيلان الشكر على موقع “إنستغرام” إلى 2.6 مليون معجب لدعمها، وكتبت: “لا يمكنني أن أصدق ذلك بنفسي، شكرًا جزيلًا لكل من صوتوا”.

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