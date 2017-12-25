بلد أوروبي يعيد موضة “الطربوش”.. ولكن على رؤوس السيدات (صور)

تحاول مصممة الأزياء البوسنية، أسما إمسيرباسيك، إعادة “الطربوش” مجددًا، إلى شوارع البوسنة، ولكن هذه المرة على رؤوس السيدات.

واستوحت إمسيرباسيك، فكرة إعادة الطربوش، في تصاميمها، من الدروس التي تعطيها كمعلمة لمادة التاريخ في البوسنة.

وتضفي إمسيرباسيك، لمسات عصرية على الطرابيش النسائية التي تحيكها، بتصميمها بعدة ألوان، أو تزيينها بحلي.

وتتلقى إمسيرباسيك، طلبات شراء الطربوش النسائي، من عدة مناطق مختلفة في البوسنة.

ويستغرق تصميم الطربوش الواحد 8 ساعات من وقتها، دون استخدام أي ماكينات خياطة.

يشار إلى أنّ الطربوش العثماني، انتشر بين الرجال في البوسنة في القرن التاسع عشر.