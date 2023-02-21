ما سر الضوء الأزرق قبل الزلزال؟

ومما يزيد الأمور تعقيدًا يُصعب على العلماء تفسير هذه الظاهرة هو أن حالات اللمعان حول الزلازل لا تبدو كلها متشابهة ، مما يثير نظريات مختلفة تتراوح بين البرق العادي إلى نظريات المؤامرة والأجسام الطائرة المجهولة والظواهر الأخرى المختلفة.

ويقول فريدمان فرويند ، أستاذ الفيزياء المساعد وباحث أول في مركز أبحاث أميس التابع لناسا، في مقابلة أجرتها مجلة ناشونال جيوغرافيك معه عام 2014 ، إن الأضواء يمكن أن تتخذ "العديد من الأشكال والأشكال والألوان المختلفة".