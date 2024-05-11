دراسة: مجرد بضعة أيام من العمل الليلي لها عواقب "طويلة المدى"

وبهذا، عندما تكون إيقاعاتك الداخلية غير منتظمة، يكون لديك هذا الضغط المستمر في نظامك والذي نعتقد أن له عواقب صحية طويلة المدى".

وقد أخضعت الدراسة المتطوعين لثلاثة أيام من جداول المناوبة الليلية أو النهارية، تليها فترة من اليقظة لمدة 24 ساعة في ظل ظروف خاضعة للرقابة لتقييم إيقاعاتهم البيولوجية الداخلية.

وكشفت عينات الدم المأخوذة على فترات منتظمة عن اختلافات كبيرة في مستويات البروتين بين المشاركين في المناوبات الليلية وأولئك الذين يعملون في المناوبات النهارية.

ومما يثير القلق بشكل خاص الانعكاس شبه الكامل للبروتينات المرتبطة بتنظيم نسبة السكر في الدم لدى العاملين في المناوبات الليلية؛ مما يشير إلى حدوث اضطراب في عمليات التمثيل الغذائي.

علاوة على ذلك، وجد أن العمليات التي تحكم إنتاج الأنسولين وحساسيته، وهي ضرورية للحفاظ على مستويات صحية للسكر في الدم، غير متزامنة لدى العاملين في المناوبات الليلية.

وقد سلط الباحثون الضوء على حداثة هذه النتائج، مؤكدين قدرتهم على رؤية اختلاف في الأنماط الجزيئية بين المتطوعين الذين لديهم جداول زمنية عادية وأولئك الذين لديهم جداول غير متوافقة مع ساعتهم البيولوجية.

ويقدم هذا التوصيف على المستوى الجزيئي لآثار اختلال الساعة البيولوجية رؤى قيمة حول الآليات الكامنة وراء زيادة خطر الاضطرابات الأيضية بين العاملين في النوبات الليلية.

كما أكد الباحثون أن هذه النتائج قد توضح سبب كون الأفراد الذين يعملون في نوبات ليلية أكثر عرضة للاضطرابات الأيضية مثل مرض السكري والسمنة، إذ أشارت الدراسة إلى أن اختلال الساعة البيولوجية يحرض على تعارض بين آليات الساعة المركزية التي تنظم إفراز الأنسولين وآليات الساعة المحيطية التي تحكم حساسية الأنسولين؛ مما يؤدي إلى نتائج صحية ضارة على المدى الطويل.