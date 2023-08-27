قتيل و33 إصابة إثر انفجارين بمحطة وقود في رومانيا

قتل شخص، وأصيب 33 آخرون، جراء انفجارين وقعا، مساء السبت، في محطة لغاز البترول المسال في كريفيديا بالقرب من بوخارست عاصمة رومانيا.

وأفادت الوكالة المعنية بالتعامل مع حالات الطوارئ بأنه بعد الانفجار الأول امتد الحريق إلى خزانين للوقود ومنزل مجاور، مما تسبب في عمليات إخلاء وتوقف حركة المرور في محيط دائرة نصف قطرها 300 متر، مشيرة إلى أن نحو 25 سيارة إطفاء شاركت في العملية.