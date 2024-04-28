معجبون يلاحقون مشهورة "سناب" صيته السبيعي.. هل استأجرتهم؟ (فيديو)
تعرضت صيته السبيعي، إحدى نجمات مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، للانتقادات، بعدما بدا لكثير من المتابعين لأحدث ظهور لها أن المعجبين الذين ظهروا وهم يلاحقونها مستأجرون.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للسبيعي خلال نزولها من سيارتها الفارهة، بينما يحيط بها نحو عشرة أشخاص ويسيرون خلفها، فيما تواصل هي السير كما تفعل نجمات السينما رفقة حارس شخصي.
وتلقت السبيعي بسبب ذلك الفيديو عدداً كبيراً من الانتقادات والاتهامات بأنها من أحضرت هؤلاء المعجبين بهدف التصوير.
وقال نايف مدخلي، وهو مدون سعودي بارز ومعروف بلقبه "نايفكو"، معلقاً على ظهور السبيعي: "مشهد تمثيلي".
وكتبت الطبيبة السعودية، نجلاء عبدالله الدوسري، في سياق مشابه وساخر: "بالذات هالمقطع احس تمثيل".
وعلق ثالث: "من ضحكاتهم واضح معطينهم كم ريال عشان يصوروا". وقال آخر: "بودي قارد مره وحده، شر البلية ما يضحك".
وأشار مغردون كثر إلى كيفية معرفة معجبي صيته بنجمتهم طالما أنها ترتدي "برقعا" أو "نقابا"، وكتب: "عندي سؤال: كيف يعرفون ان هذي هي فعلا (صيته السبيعي) ؟".
من جانبها لم ترد السبيعي على الانتقادات، واكتفت بنشر مقاطع فيديو عبر حسابها في "سناب شات"، حيث تحظى بأكبر متابعة هناك مقارنة بباقي حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.
وتقدم السبيعي، ابنة الـ 29 عاماً، وهي خريجة بكالوريوس دراسات إسلامية، لمتابعيها في "سناب شات" يوميات ونصائح عن مواد وأدوات التجميل، بجانب نشر الإعلانات التجارية، بينما ظهرت في شهر رمضان المنصرم في إحدى حلقات مسلسل "جاك العلم".