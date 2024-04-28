معجبون يلاحقون مشهورة "سناب" صيته السبيعي.. هل استأجرتهم؟ (فيديو)

وعلق ثالث: "من ضحكاتهم واضح معطينهم كم ريال عشان يصوروا". وقال آخر: "بودي قارد مره وحده، شر البلية ما يضحك".

وأشار مغردون كثر إلى كيفية معرفة معجبي صيته بنجمتهم طالما أنها ترتدي "برقعا" أو "نقابا"، وكتب: "عندي سؤال: كيف يعرفون ان هذي هي فعلا (صيته السبيعي) ؟".

من جانبها لم ترد السبيعي على الانتقادات، واكتفت بنشر مقاطع فيديو عبر حسابها في "سناب شات"، حيث تحظى بأكبر متابعة هناك مقارنة بباقي حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

وتقدم السبيعي، ابنة الـ 29 عاماً، وهي خريجة بكالوريوس دراسات إسلامية، لمتابعيها في "سناب شات" يوميات ونصائح عن مواد وأدوات التجميل، بجانب نشر الإعلانات التجارية، بينما ظهرت في شهر رمضان المنصرم في إحدى حلقات مسلسل "جاك العلم".