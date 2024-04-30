مؤلف "الحشاشين" يكشف عن رسالة إيرانية بعد حظر المسلسل

كشف مؤلف مسلسل "الحشاشين"، الذي عُرض في رمضان المنصرم، وتصدر حديث وسائل الإعلام بعد حظر عرضه من قبل إيران، عن رسالة وصلته من سيدة إيرانية بخصوص العمل وقرار الحظر.

وكتب المؤلف المصري عبدالرحيم كمال عبر حسابه في "فيسبوك"، أنه وصلته رسالة من سيدة إيرانية شاهدت المسلسل، وأراد أن يكشفها لمتابعيه.

ووفق الرسالة المنقولة، فإن السيدة تؤكد أن "الحشاشين" يحظى بشعبية بين مواطني إيران، لافتة إلى أنها تأثرت بـ"الجودة الاستثنائية" للعمل، الذي تمت صياغته ببراعة تبادل الأفكار والمعتقدات ووجهات النظر الإسلامية المختلفة.

وأضافت صاحبة الرسالة بالقول، إن المواطنين الإيرانيين انبهروا بقوة وعمق المسلسل، خاصة مع التصوير الدقيق للديناميكيات الاجتماعية والأيديولوجية المعقدة فيه.

وطالبت السيدة أن يتم إنتاج نسخة رسمية مترجمة باللغات الرئيسة في إيران، كي يحظى العمل بأكبر جماهيرية ممكنة، مبينة أن هذه المشكلة منعت "الحشاشين" من الوصول لشريحة كبيرة.

واعتبرت في ختام رسالتها أن "الحشاشين" بمثابة شهادة حقيقية لبراعة مؤلفه، لافتة إلى أنها تتمنى على المؤلف أن يصل بالمسلسل لأكبر عدد من المشاهدين في جميع أنحاء العالم.