4 قتلى في حريق ضخم بأحد الأسواق العريقة بفاس المغربية

وحسب المعطيات الأولية، فإن أسباب هذا الحريق، الذي خلف أيضًا خسائر مادية مهمة لحقت ما يناهز 25 محلاً، يرجح أن تكون ناجمة عن تماس كهربائي ناشئ عن أشغال إصلاح داخلية تمت مباشرتها بأحد المحلات التجارية الكائنة بالسوق.

وكانت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية تدخلت فور إشعارها بالحادث، لمباشرة عمليات الإنقاذ وإخماد النيران.

وجرى فتح بحث قضائي من طرف السلطات، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وأسباب هذا الحادث وترتيب المسؤوليات.