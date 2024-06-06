4 قتلى في حريق ضخم بأحد الأسواق العريقة بفاس المغربية
لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 26 آخرون، إثر حريق شب في سوق بمدينة فاس المغربية مساء الأربعاء.
وقالت السلطات في بيان، إن الحريق شب في "قيسارية الدباغ" (سوق شعبي) بمنطقة "باب فتوح" بالمدينة القديمة.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم نقل المصابين، الذين تعرَّض 10 منهم لحروق من مختلف الدرجات، من ضمنهم 3 حالات بليغة، فيما يعاني 16 آخرون من حالات اختناق طفيفة، صوب كل من المستشفى الجهوي والمركز الاستشفائي الجامعي بفاس لتلقي الإسعافات والخضوع للعلاجات الضرورية.
وحسب المعطيات الأولية، فإن أسباب هذا الحريق، الذي خلف أيضًا خسائر مادية مهمة لحقت ما يناهز 25 محلاً، يرجح أن تكون ناجمة عن تماس كهربائي ناشئ عن أشغال إصلاح داخلية تمت مباشرتها بأحد المحلات التجارية الكائنة بالسوق.
وكانت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية تدخلت فور إشعارها بالحادث، لمباشرة عمليات الإنقاذ وإخماد النيران.
وجرى فتح بحث قضائي من طرف السلطات، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وأسباب هذا الحادث وترتيب المسؤوليات.