سوريا.. مصرع 5 أطفال وإصابة 8 بانهيار جدار على خيمة تعليمية (صور)

لقي خمسة أطفال مصرعهم، وأصيب ثمانية آخرون بينهم معلمة بجروح خطيرة، اليوم الإثنين، في ريف محافظة إدلب شمال غرب سوريا، بسبب انهيار جدار إسمنتي على خيمة تُستخدم لتعليم الأطفال.

وقال الدفاع المدني إن جدار مستودع للحبوب انهار بسبب ضغط أكياس القمح والأعلاف الموجودة فيه، على خيمة تعليمية للأطفال مجاورة للبناء.