يمكن سرقتها في ثوان.. كيف تحمي سيارتك التي تعمل بلا مفتاح؟

إلى مالكي السيارات التي تعمل بلا مفتاح، هذه نصائح مهمة، بعد انتشار تقنيات جديدة يتمكن من خلالها اللصوص من سرقة هذا النوع من السيارات في ثوانٍ معدودة.

وفي تقرير لـ"أسوشيتد برس" وصفت الوكالة، الأمر، بأنهم "يظهرون مثل الأشباح في الليل، يقفون خارج منزلك، أحدهم يحمل جهازًا هوائيًّا، ويجلس الآخر بجوار السيارة المتوقفة على الممر. في غضون ثوانٍ، تختفي سيارتك، وتصبح ضحية أخرى وسط موجة من سرقة السيارات بفضل التكنولوجيا المصممة لتسهيل فتح المركبات وتشغيلها".

لقد تطورت تكنولوجيا السيارات والعديد من السيارات الجديدة تستخدم المفاتيح اللاسلكية ومفاتيح التشغيل التي تعمل بالضغط بدلًا من المفاتيح المعدنية التقليدية. يرسل جهاز FOB إشارة قصيرة المدى، لذلك عندما يقترب السائق من السيارة، فإنه يفتح الباب تلقائيًّا. وهذا يوفر عليك متاعب البحث عن مفاتيحك عندما تكون يداك مشغولتين بالبقالة.

لكن هذه التكنولوجيا تسهل الأمور أيضًا على اللصوص. سوف تستمر وحدة التحكم اللاسلكية في إصدار إشارة حتى إذا كنت لا تستخدمها. يجوب اللصوص الأحياء ليلاً بحثًا عن السيارات المتوقفة بالخارج حتى يتمكنوا من تنفيذ ما يسمى بهجمات الترحيل. وباستخدام معدات محمولة يمكنها التقاط الإشارة الخافتة من وحدة التحكم داخل المنزل أو موقف السيارات، يقومون بنقلها مرة أخرى إلى جهاز إرسال يمكنه استنساخ الإشارة.

وحث المسؤولون شركات صناعة السيارات على الحد من نقاط الضعف الأمنية وتحذير أصحابها من المخاطر.

إذن ما الذي يمكنك فعله لتقليل احتمالات اختفاء سيارتك خلال 60 ثانية؟ وقال ستيف لانشبري، المهندس الرئيس لأمن السيارات في شركة ثاتشام للأبحاث، وهي شركة متخصصة في استخبارات مخاطر السيارات ومقرها المملكة المتحدة: "من السهل نسبيًّا على السائقين حماية أنفسهم". هنا بعض النصائح:

استخدم مانع الإشارة

هناك طريقة بسيطة ولكنها فعالة لمنع قطاع الطرق من سرقة إشارة المفتاح الخاص بك، وهي استخدام حقيبة أو حقيبة فاراداي. إنها مبطنة بشبكة معدنية موصلة تمنع نقل الإشارات الكهرومغناطيسية.

الأكياس ليست باهظة الثمن، ويمكنك أيضًا الحصول على صناديق تفعل الشيء ذاته. لكن الخبراء ينصحون باختبارها للتأكد من فاعليتها. فقط ضع المفتاح بالداخل واقترب من سيارتك. إذا لم يتم فتح الأبواب تلقائيًّا، فهذا يعني أن الإشارة محجوبة.

من المهم أيضًا أن تتذكر استخدامها عندما تغادر سيارتك، ولا تنس وضع جميع مفاتيحك بالداخل، بما في ذلك أي قطع غيار.

لكن تجاهل بعض النصائح التي تقوم بجولات على الإنترنت والتي تطلب منك وضع الجهاز في الميكروويف أو الفريزر. ليس لها تأثير حقيبة فاراداي، وقد تخاطر بإتلاف مفتاحك.

قفل قديم الطراز

جرب حل المدرسة القديمة باستخدام القفل المادي. تنصح بعض قوات الشرطة أصحاب السيارات باستخدامها لجعل سيارتك تبدو أقل إغراء للسرقة. والسبب هو أن اللص المحتمل قد يتم ردعه من خلال الجهد المطلوب لاختراق القفل وتحويل انتباهه بدلاً من ذلك إلى هدف أسهل.

يتم تثبيت الأقفال، على شكل قرص أو قضيب طويل، على عجلة القيادة وتجعل من الصعب توجيهها. هناك أيضًا إصدارات تمنع تشغيل السيارة. الجانب السلبي هو أنك ستحتاج إلى وقت إضافي لتوصيله أو إزالته عندما لا تقود السيارة.

قم بتغيير إعداداتك

في العديد من السيارات، من الممكن إلغاء تنشيط الإعداد اللاسلكي بحيث لا تتمكن من فتح الباب عن بُعد. بالنسبة لسيارات فورد وهوندا وأودي، استخدم قوائم شاشة اللمس. وإذا كنت تمتلك سيارة تويوتا، فيمكنك تعطيل الإشارة مؤقتًا عن طريق الضغط باستمرار على زر قفل فوب وفي الوقت ذاته الضغط على زر إلغاء القفل مرتين. إذا قمت بذلك بشكل صحيح، فمن المفترض أن يومض ضوء مؤشر فوب أربع مرات. انتبه إلى أنه في المرة التالية التي تضغط فيها على أي زر، سيتم إعادة تنشيط فتح القفل عن بُعد.

ستختلف الطريقة وفقًا للطراز، لذا راجع دليل المالك الخاص بك لمعرفة العملية الدقيقة. إذا كان الأمر يبدو معقدًا، فهناك مقاطع فيديو على اليوتيوب ترشدك خلاله. لا تنس أنه في معظم الحالات سيتعين عليك الآن الضغط يدويًّا على زر إلغاء القفل الخاص بسلسلة المفاتيح.

بدأت شركات صناعة السيارات في إضافة أجهزة استشعار الحركة إلى سلاسل المفاتيح. إذا لم يكتشف المستشعر الحركة الأخيرة لأنه، على سبيل المثال، تم تركها على طاولة المطبخ بعد عودتك إلى المنزل، فإن الجهاز يدخل في وضع السكون ويتوقف عن الإرسال. إذا كان يفتقر إلى هذه الإمكانية، فتحقق مع الوكيل الخاص بك لمعرفة ما إذا كان من الممكن ترقيته.

إذا قمت بشراء سيارة مستعملة، ينصح بعض الخبراء أيضًا بإعادة برمجة المفاتيح، فقط في حالة احتفاظ المالك السابق بأحد المفاتيح.

احترس من الأساليب الجديدة

اكتشف الباحثون تقنية جديدة لسرقة السيارات لا تستهدف إشارات الراديو. تعد شبكة منطقة التحكم، أو CAN، "سمة من سمات السيارات الحديثة التي تسمح للمكونات والأنظمة المختلفة بالتواصل، (و) تم استهدافها واستغلالها من قبل اللصوص،" كما قال لانشبيري من ثاتشام.

تسمح الشبكة لأجهزة الاستشعار ووحدات التحكم بالتحدث مع بعضها بعضًا مباشرة، بدلاً من المرور عبر عقدة مركزية. ويستفيد اللصوص من ذلك من خلال الوصول إلى الشبكة من الجزء الخارجي للسيارة، عادةً عن طريق إزالة المصباح الأمامي وتوصيل جهاز يمكنه "ضخ" إشارة، وخداع السيارة لفتح القفل وتشغيله.

بينما تعمل شركات صناعة السيارات على تحسين أمان CAN "هناك خطوات يمكن للسائقين اتخاذها اليوم لإضافة طبقات من الأمان وردع المجرمين"، مثل استخدام القفل المادي، كما قال لونشبيري.

وقال إن أنظمة منع الحركة الإلكترونية ما بعد البيع "يجب أن تجعل أداة السرقة التي يستخدمها المجرم عديمة الفائدة"، وقد تحصل على خصم على التأمين على السيارات . تقدم شركة ثاتشام وغيرها من الشركات هذه المنتجات ولكن الجانب السلبي هو أنها يمكن أن تكون باهظة الثمن.