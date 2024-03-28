"الشياطين لا تتوب".. عمل تشويقي يناقش الشعوذة والسحر

يعالج المسلسل المغربي "الشياطين لا تتوب"، موضوع الشعوذة والدجل والرقية والتجارة بالدين، في مشاهد درامية وتشويقية أعادت لفئة عريضة من المشاهدين الوعي بالموضوع الحساس في هذا الوقت بالتحديد.

وتدور أحدث العمل، في تارودانت وسط المغرب في أجواء من الإثارة، حول شخصية "عبد السلام" التي يقدمها الفنان ربيع القاطي، بعدما غادر قريته ليتحول إلى معالج روحاني في المدينة، مستغلاً منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق مصالحه.

وبعد أن ذاع صيت الراقي والمعالج عبد السلام، بدأ في عمليات النصب، واستهداف واستغلال رجال الأعمال، والسياسيين، وأصاحب المراكز الحساسة، الأمر الذي وضعه في قلب صراعات، ومشاكل خطيرة.

وفتحت هذه الأحداث شهية المتابعين، لترقب ما سيحدث لباقي الشخوص، وللمعالج الروحي عبد السلام، الذي يعيش في غياهب عالم مزيف باسم الدين والعفة والوقار، والحربائية، طارحة في العمق طابوهات وقضايا يعاني أصحابها في صمت.

واعتبر النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، أن موضوع المسلسل مهم جدًا وحساس في المغرب ودول عربية أخرى، إذ يكشف الستار عن الدجالين المنتشرين عبر الإنترنت، ويدّعون أن لديهم قدرات خارقة لفك العقد والسحر.