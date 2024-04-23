عُمان.. توقيف سائق حافلة بسبب راكب "غير تقليدي" (فيديو)

قالت الشرطة العمانية، اليوم الثلاثاء، إنها أوقفت سائق حافلة صغيرة، بعدما أثار أحد ركابه انتقادات واسعة؛ لاختياره سقف الحافلة مكاناً يستقر فيه.

وأصدرت الإدارة العامة للمرور في السلطنة بياناً قالت فيه: "بعد تداول مقطع مرئي لحافلة تسير على الطريق مع وجود راكب فوق سقفها، قيادة شرطة محافظة مسقط تستوقف سائق الحافلة، وتستكمل بحقه الإجراءات القانونية".