عُمان.. توقيف سائق حافلة بسبب راكب "غير تقليدي" (فيديو)
قالت الشرطة العمانية، اليوم الثلاثاء، إنها أوقفت سائق حافلة صغيرة، بعدما أثار أحد ركابه انتقادات واسعة؛ لاختياره سقف الحافلة مكاناً يستقر فيه.
وأصدرت الإدارة العامة للمرور في السلطنة بياناً قالت فيه: "بعد تداول مقطع مرئي لحافلة تسير على الطريق مع وجود راكب فوق سقفها، قيادة شرطة محافظة مسقط تستوقف سائق الحافلة، وتستكمل بحقه الإجراءات القانونية".
وأثار مقطع فيديو للحافلة وهي تسير بينما استلقى أحد الركاب فوقها انتقادات، ومخاوف بشأن سلامته.
ومن غير الواضح إن كان السائق على علم بوجود الراكب أعلى الحافلة أم لا، كما لم يتضح إن كانت مقاعد الحافلة من الداخل قد امتلأت.
وكتب أحد المدونين العمانيين عبر موقع "إكس" معلقاً على الفيديو: "راعي الباص على علم بالشخص؟ أو يقلدون مقاطع التيك توك". وقال آخر: "حركات مال الأفلام".