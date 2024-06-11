كابوس "عناكب جورو" تهدد الولايات المتحدة

ويقول دانييل كروناور الأستاذ المساعد في جامعة روكفلر "هي ليست خطيرة وليست عدوانية. حتى لو طاردت العنكبوت وضايقته إلى حد أنه قد يعضك، فلن تكون هناك مشكلة".

وجد باحثون من جامعة جورجيا، أن معظم العناكب لا تتحرك لمدة تقل عن الدقيقة عند إزعاجها، لكن عناكب جورو يمكن أن تتوقف عن الحركة لأكثر من ساعة.

ورُصدت عناكب جورو للمرة الأولى في الولايات المتحدة بولاية جورجيا منذ 10 أعوام، وقد يصل حجم الإناث منها إلى 20 سنتيمترا عرضا، والذكور 10 سنتيمترات.

وقال كروناور، إن هذا النوع من العناكب الذي يعود موطنه الأصلي إلى الصين واليابان وكوريا ويمكنه العيش في سفوح جبال الهيمالايا ربما جاء إلى الولايات المتحدة عبر طرق التجارة.

وأوضح "معظم هذه الأنواع الوافدة تنتشر عن طريق البشر، غالبا في شحنات البضائع.. التي تحملها السفن كالحصى".

وأضاف أنه منذ ذلك الحين استمر انتشار عناكب جورو في جميع أنحاء ولايات نورث كارولينا، وساوث كارولينا وفيرجينيا، وماريلاند.

وقال "إنها تتحمل البرد القارس.. لذا يمكننا أن نتوقع منها التحرك شمالا".

وأشار كروناور إلى أن تأثير عناكب جورو على النظام البيئي في الولايات المتحدة مبهم رغم أنها تنزع للعيش بشكل جيد جدا في المتنزهات والحدائق وساحات انتظار السيارات.

وتابع "هناك فرصة جيدة أن نرى بعضها هذا الصيف في نيويورك. لكن لا داعي للخوف، فمن غير المرجح أن تعض هذه العناكب البشر أو الحيوانات الأليفة. إنها تفضل أن تتغذى على البعوض المزعج، والصراصير، والدبابير، والحشرات الأخرى".