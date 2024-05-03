رصد نوع من القردة يستخدم نبتة كـ"ضمادة لجروحه"

عالج قرد من نوع إنسان الغاب السومطري، نفسه إثر تعرّضه لإصابة في وجهه، باستخدام ضمادة تتمثل بنبتة طبية، في أول ملاحظة لسلوك مماثل لدى قرد كبير يعيش في البرية، على ما أفادت مجلة "ساينتفك ريبورتس".

ووفق وكالة "فرانس برس"، رُصد حيوان راكوس يبلغ 30 عامًا تقريباً، في يونيو/حزيران الفائت، وهو مصاب بجرح بليغ في وجهه. وقالت عالمة الرئيسيات في معهد "ماكس بلانك" الألماني، والمعدة الرئيسة للدراسة إيزابيل لومر: "ربما تعرّض للإصابة إثر مشاجرة مع ذكر من نوع قريب".

وبعد ثلاثة أيام من إصابته، بدأ القرد يمضغ أوراق شجرة من نوع العارشة تسمى محليّا أكار كونينغ (فيبراوريا تينكتوريا). ولكن بدل بلعها، كان يضع أصابعه الملطخة بعصير النبات على جرحه قبل تغطيته بالكامل بلبّ العارشة.