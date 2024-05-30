وفاة امرأة دهسها عباس أبو الحسن

توفيت ظهر اليوم الخميس، إحدى السيدتين اللتين أصيبتا في حادث دهس بسيارة كان يقودها الفنان عباس أبو الحسن في وقت سابق من هذا الشهر، بضاحية الشيخ زايد بمحافظة الجيزة المصرية.

وجاءت وفاة السيدة وتدعى"حسنة" ، بحسب تقرير المستشفى، نتيجة إصابتها بارتجاج في المخ، وكسور وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد، بينما خرجت المصابة الأخرى من المستشفى.

وكانت قوات الأمن المصرية ألقت القبض على الفنان عباس أبو الحسن، بتهمة دهس سيدتين كانتا تعبران الطريق في مدينة 6 أكتوبر قبل أن يتم إخلاء سبيله لاحقًا بكفالة 10 آلاف جنيه (210 دولارات).

ونُقلت السيدتان إلى مستشفى زايد التخصصي، وهما في حالة حرجة لعلاج ما ألمّ بهما من كسور وكدمات في مناطق مختلفة من الجسم.

وتلقى اللواء محمد شرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا بوقوع حادث دهس في حي "الشيخ زايد"، بجوار مول شهير، وتم اقتياد الفنان المصري إلى قسم الشرطة على إثر اعترافه بالواقعة.

ودافع عباس أبو الحسن عن نفسه أثناء أخذ أقواله فيما هو منسوب إليه من اتهامات بأنه لم يقصد دهس الضحيتين ولم يكن يقود السيارة بتهور، وحين وقع الحادث لم يهرب بل توقف وطلب لهما سيارة الإسعاف بنفسه، ملقيًا باللائمة عليهما في عبور الطريق دون أن تنتبها جيدًا.