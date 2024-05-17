بسبب صور.. اتهامات تطال كوثر البلوشي بـ"الشماتة" من ليالي دهراب
واجهت الفنانة كوثر البلوشي اتهامات بـ"الشماتة" من الفنانة الكويتية ليالي دهراب، بعد توثيقها ظهورها مع فريق عمل مسرحية "صنع في الكويت"، وتعليقها بسخرية على عدد العروض، والتي كانت سببا رئيسًا في استبعاد ليالي دهراب من المسرحية.
وشاركت البلوشي صورًا جمعت بينها وبين مخرج مسرحية "صنع في الكويت"، وبعض فريق العمل عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، وكتبت عليها: "ويكون البديل الناجح أكثر طاقة وحب، ونصنع نجاح مع بعض بمعدل 10 عروض باليوم. و110 عرض بالشهر".
واعتبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ما قامت به "البلوشي" شماتة لا تصح من قبلها، موجهين رسالة لها بأنّ "من يشمت في الآخرين يصاب بنفس الشيء".
وعلقت إحدى ناشطات منصة "إكس" على الصور قائلة: "دائما اللي يشمت بغيره ربي ما يوفقه ويذوقه نفس الكأس اللي قهر غيره فيه، أحسنو نواياكم يحسن الله حالكم".
وكتب متابعة أخرى على منصة "إكس": "الناس وصلت سطح القمر، هم باقي يقهرون بعض على المسرح والمسلسلات".
فيما قال آخر أن ليالي دهراب هي من بدأت بالهجوم عليها خلال مقابلة تلفزيونية، موضحا: "ليالي هي اللي بدت أول، أذكر بداية السالفة البنت قالت مالي شغل كلموني وجيت، بس يوم الوضع طوّل، وصارت تمس سمعتها ردت عليها من تحت الحزام".
وكانت الفنانة ليالي دهراب قد كشفت عن سبب استبعادها من مسرحية "صنع في الكويت"، في مجموعة من مقاطع الفيديو عبر حسابها الشخصي على "سناب شات"، قائلة: "استبعدوني بعد ما ضمنوا الكراسي، صنع في الكويت اليوم أنا طلعت منها، للأمانة همّ طلّعوني، عشان عندي عرض ما قدرت أطلع فيه".
وأضافت دهراب: "حاطين لنا 7 عروض في اليوم، كطبيعة بشرية قاعدة أقول لهم أنا مش روبوت، وبنفس الوقت بعطي حق للناس يعني الناس جايين لي ولازم يكون فيني طاقة عشان أقعد معاهم، أجاملهم أسولف وياهم".