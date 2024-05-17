بسبب صور.. اتهامات تطال كوثر البلوشي بـ"الشماتة" من ليالي دهراب

وشاركت البلوشي صورًا جمعت بينها وبين مخرج مسرحية "صنع في الكويت"، وبعض فريق العمل عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، وكتبت عليها: "ويكون البديل الناجح أكثر طاقة وحب، ونصنع نجاح مع بعض بمعدل 10 عروض باليوم. و110 عرض بالشهر".

واعتبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ما قامت به "البلوشي" شماتة لا تصح من قبلها، موجهين رسالة لها بأنّ "من يشمت في الآخرين يصاب بنفس الشيء".

وعلقت إحدى ناشطات منصة "إكس" على الصور قائلة: "دائما اللي يشمت بغيره ربي ما يوفقه ويذوقه نفس الكأس اللي قهر غيره فيه، أحسنو نواياكم يحسن الله حالكم".