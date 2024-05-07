آخر ملوك مصر يصعد إلى يخت "المحروسة" وسط مراسم لافتة (فيديو)

ويعد أحمد فؤاد الثاني، الابن الأول والوحيد لملك مصر والسودان "فاروق الأول"، الذي قامت ضده ثورة 23 يوليو 1952، فغادر مصر بعد أن تنازل عن العرش لابنه "أحمد فؤاد" الذي حمل لقب "الثاني"، وكان يبلغ من العمر آنذاك بضعة أشهر ولم يتوج على العرش.

ويحمل صعود الملك السابق إلى يخت "المحروسة" دلالة رمزية خاصة، إذ إنه اليخت الملكي الذي غادر والده البلاد على متنه متجها إلى إيطاليا بعد تنازله على العرش، بصحبة ابنه الرضيع الذي استقر به المقام لاحقا في سويسرا.

وتم تشييد اليخت عام 1863 بأمر من الخديوي إسماعيل الذي خصصه فيما بعد لنقل ضيوف حفل افتتاح قناة السويس القادمين من أوروبا مثل "أوجيني" إمبراطورة فرنسا، والتي اهدت الخديوي بيانو أثريًّا لا يزال موجودا في اليخت حتى الآن.

ويزور الملك السابق مصر بين الحين والآخر، لكن زيارته الحالية تميزت بتغطية إعلامية بارزة واحتفاء بتواجده في أماكن كانت تخص أسرته الملكية في السابق، مثل قصر "المنتزه" التاريخي في الإسكندرية.