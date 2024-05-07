آخر ملوك مصر يصعد إلى يخت "المحروسة" وسط مراسم لافتة (فيديو)
نشر ماجد فرج المتحدث الرسمي باسم آخر ملوك مصر، أحمد فؤاد الثاني، مقطع فيديو يظهر الملك السابق وهو يصعد إلى متن اليخت الملكي الشهير "المحروسة"، وسط مراسم لافتة واحتفاء رسمي شهدته قاعدة "رأس التين " البحرية في مدينة الإسكندرية.
وتضمنت المراسم الذي نشرها فرج على صفحة "faroukmisr " في موقع "إنستغرام"، تحية السلاح وإطلاق الصفارات والأجراس، احتفاءً بالرمز التاريخي الذي يزور مصر حاليا.
ويعد أحمد فؤاد الثاني، الابن الأول والوحيد لملك مصر والسودان "فاروق الأول"، الذي قامت ضده ثورة 23 يوليو 1952، فغادر مصر بعد أن تنازل عن العرش لابنه "أحمد فؤاد" الذي حمل لقب "الثاني"، وكان يبلغ من العمر آنذاك بضعة أشهر ولم يتوج على العرش.
ويحمل صعود الملك السابق إلى يخت "المحروسة" دلالة رمزية خاصة، إذ إنه اليخت الملكي الذي غادر والده البلاد على متنه متجها إلى إيطاليا بعد تنازله على العرش، بصحبة ابنه الرضيع الذي استقر به المقام لاحقا في سويسرا.
وتم تشييد اليخت عام 1863 بأمر من الخديوي إسماعيل الذي خصصه فيما بعد لنقل ضيوف حفل افتتاح قناة السويس القادمين من أوروبا مثل "أوجيني" إمبراطورة فرنسا، والتي اهدت الخديوي بيانو أثريًّا لا يزال موجودا في اليخت حتى الآن.
ويزور الملك السابق مصر بين الحين والآخر، لكن زيارته الحالية تميزت بتغطية إعلامية بارزة واحتفاء بتواجده في أماكن كانت تخص أسرته الملكية في السابق، مثل قصر "المنتزه" التاريخي في الإسكندرية.