المغرب.. افتتاح المهرجان الدولي للنساء المخرجات

رُفع الستار، مساء الخميس، عن الدورة الثانية للمهرجان الدولي للنساء المخرجات "جسد" في المغرب، بحضور أسماء فنية وثقافية لامعة.

وتم خلال الحفل الافتتاحي للمهرجان تكريم الممثلة المسرحية المغربية حسناء الطمطاوي، تقديرا لمسارها الفني الطويل.

وتميز اليوم الأول لهذا الحدث الفني، والذي سيمتد لـ5 أيام، بتقديم العرض المسرحي "آخر مرة"، للمخرجة التونسية وفاء الطبوبي.

وستعرف دورة هذه السنة، مشاركة تسعة عروض مسرحية تمثل 9 دول مختلفة من: المغرب، تونس، ومصر، وإسبانيا، وإيطاليا، وألمانيا، واليونان، وفرنسا، والكاميرون.

وتشهد هذه الدورة برنامجا غنيا، يشمل إضافة إلى العروض المسرحية، تقديم "ماستر كلاس" (صفوف دراسية)، وندوات فكرية، ولقاءات متعددة لأجل استكشاف مختلف الجوانب الفنية والإبداعية للمهن المسرحية برؤية نسائية.

ويهدف هذا المهرجان إلى الإضاءة على تجربة المخرجات المسرحيات، وتقاسم التجارب بين الدول المشاركة، بالإضافة إلى الحوار مع الفنانات اللواتي اخترن المسرح كشكل من أشكال التعبير عن الذات.

وستتوزع عروض المهرجان على عدة مسارح وفضاءات ثقافية في العاصمة الرباط.