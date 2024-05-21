تفاصيل الحالة الصحية للفنان المصري عباس أبو الحسن بعد حادث سير

كشف مصدر مقرب من الفنان المصري عباس أبو الحسن تفاصيل وضعه الصحي بعد تعرضه لحادث سير بسيارته، مساء أمس الإثنين، دهَس خلاله سيدتين وأصيب في قدمه.

وقال المصدر، لـ"إرم نيوز"، إنه من المقرر أن يخضع عباس أبو الحسن لعملية جراحية لإصابته بقطع في وتر بقدمه اليمنى خلال الحادث.

وأشار إلى أن الطبيب منع الفنان المصري من الوقوف على قدمه المصابة نهائيا حتى لا تتضاعف الآلام وتتعرض قدمه لمضاعفات، لافتا إلى أنه في حالة نفسية سيئة بسبب التحقيق معه، بعد تعرض السيدتين للدهس.

وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت، أمس الإثنين، القبض على عباس أبو الحسن، نتيجة الحادث الذي شهدته مدينة 6 أكتوبر، إذ نُقلت السيدتان إلى مستشفى زايد التخصصي، وهما في حالة حرجة لعلاج ما ألمّ بهما من كسور وكدمات في مناطق مختلفة من الجسم، وسط تقارير إعلامية بأن إحداهما ماتت "إكلينيكيا"، بينما ترقد الأخرى في حالة خطيرة.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغا بوقوع حادث دهس في حي "الشيخ زايد"، قرب مول شهير، وتم اقتياد "أبو الحسن" إلى مركز الشرطة بعد اعترافه بالواقعة.

وقال عباس أبو الحسن في التحقيقات، إنه "لم يقصد دهس الضحيتين"، نافيا قيادته السيارة بتهور، مؤكدا أنه "طلب الإسعاف لهما بعد وقوع الحادث مباشرة، ملقيا باللائمة عليهما في عبور الطريق دون أن تنتبها جيدا"، على حد تعبيره.

لتقرر النيابة، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل الفنان المصري بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه (210 دولارات).