جيل بايدن تستعد لاستئصال "كتلة" قد تكون سرطانية

أعلنت فانيسا فالديفيا، المتحدثة باسم جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي، أن السيدة الأولى ستخضع لعملية جراحية لاستئصال كتلة من فوق عينها اليسرى، يوم الأربعاء المقبل 11 يناير 2023.

وكتبت فالديفا نقلًا عن طبيب جيل بايدن الدكتور "كيفن أوكونور": "خلال فحص روتيني لسرطان الجلد، عثرنا على كتلة صغيرة فوق العين اليمنى للسيدة الأولى.. أوصى الأطباء بإزالتها".

وقال الطبيب إن السيدة بايدن ستجري العملية تحت تأثير التخدير الموضعي في مركز "والتر ريد" الطبي العسكري في ماريلاند، إذ سيتم استئصال الأنسجة ولاحقًا سيتم فحصها مخبريًا.

من جانبها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إنه ليس واضحًا ما إذا كانت الكتلة تشكل خطرًا على حياة السيدة الأولى، لكن غالبًا ما يجري الأطباء هذه الجراحة، إما لاستئصال سرطان الجلد أو إزالة الأنسجة التي يمكن أن تتحول إلى "خلايا سرطانية".

ووفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، فإن أصحاب البشرة الفاتحة مثل جيل بايدن معرضون للإصابة بأنواع شائعة من سرطان الجلد، خاصة سرطان الخلايا الحرشفية الجلدي.