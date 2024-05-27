السلطات العراقية تلقي القبض على "ريا وسكينة"

أحمد عبد

أفاد مصدر في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بأن قوة أمنية تمكنت من إلقاء القبض على امرأتين متورطتين بتجارة الأعضاء البشرية قبل هروبهما من العراق.

وقال المصدر، لـ "إرم نيوز"، إن "معلومات استخبارية قادت إلى عصابة لتجارة الأعضاء البشرية، تقودها امرأتان لقبتا بـ (ريا وسكينة)، تقومان باستدراج الشابات وقتلهن واستخراج أعضائهن البشرية لبيعها، وخصوصًا (الكلى)، بمساعدة رجل متخصص بالجراحة الطبية".

وأضاف أن "فريق عمل تابعَ القضية لأسابيع عديدة وتمكَّن من الوصول إلى العصابة والقاء القبض عليها، قبل مغادرتهم البلاد عبر إحدى المنافذ البرية"، مشيرًا إلى أن "التحقيقات الأولية لم تحدد أعداد الضحايا وكم الأعضاء البشرية التي تم تهريبها خارج العراق حتى الآن".

وتشدد الأجهزة الأمنية العراقية إجراءاتها لمتابعة عصابات الاتجار بالبشر التي باتت تنتشر بشكل لافت في البلاد، مستغلين الوضع المعيشي السيِّئ لبعض العوائل، لتقوم بشراء أعضاء بعض الأفراد بمبالغ تتراوح ما بين (10-20) ألف دولار أمريكي.