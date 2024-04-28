الزوجة السابقة لجاستن ترودو تكشف سبب انفصالهما

تحدثت الزوجة السابقة لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بصراحة عن انفصالهما المفاجىء، كاشفة عن خططها المستقبلية.

وفي كتابها الأخير، الذي أصدرته قبل انفصالها، ناقشت صوفي ترودو، البالغة من العمر 48 عامًا، معركتها مع اضطراب الأكل، مشاركةً بعض القضايا الشخصية من زواجها "غير المثالي" من جاستن.

"انكسر شيء ما"

ومنذ انتهاء زواجها الذي دام 18 عامًا من جاستن، في أغسطس 2023، تنغمس صوفي في جدول أعمال مزدحم يتضمن الترويج لكتابها، واستضافة جلسات اليوغا، ومواصلة دفاعها عن قضايا الصحة العقلية.