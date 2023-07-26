يحلم بأن يكون طبيباً.. تعرف على أصغر بائع "فريسكا" في مصر

برز اسم الطفل المصري عبده أيمن مؤخراً باعتباره أصغر طفل يبيع "الفريسكا" الشهيرة في مصر، وحقق انتشاراً لافتاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الطفل عبده أيمن عن طبيعة عمله إنه يقوم بجلب "الفريسكا" من مدينة الإسكندرية ليبيعها في مدينة سوهاج، مشيراً إلى أنه يحفظ عربته عن صديق له بعد الفراغ من عمله.

وأشار إلى انه يقوم باختيار الشوارع التي تشهد اكتظاظاً بالناس ليبيع "الفريسكا"، لافتاً إلى أنه يعمل في هذا المجال فقط في الصيف وفي الشتاء يلتحق بالمدرسة.

وعبر الطفل عبده عن أمله في أن يكمل تعليمه ويصبح طبيباً بشرياً يوماً ما ليقدم العلاج للمحتاجين الذين لا يملكون ثمن العلاج والتداوي، بحسب حديثه لقناة "العربية".

وذكر أن 4 من إخوانه يقومون ببيع "الفريسكا" معه من أجل مساعدة أسرته وتأمين لقمة العيش، مؤكداً أن الناس تدعمه وتصفه بالرجل لأنه يساعد والده، على حد قوله.

وتعرف "الفريسكا" بأنها نوع من الحلويات المصرية تتألف من طبقتين من البسكويت وبينهما طبقة من المسكرات وتباع صيفاً على الشواطئ خاصة في مدينة الإسكندرية الساحلية.