وسام ملكي للروائي البريطاني مارتن إيميس

ورد اسم الروائي البريطاني مارتن إيميس الذي توفي الشهر الفائت، من بين مجموعة شخصيات منحها الملك تشارلز الثالث أوسمة بمناسبة عيد ميلاده، وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية.

وحسب وكالة "فرانس برس" درج العاهل البريطاني على منح هذه الأوسمة مرتين سنويا، بمناسبة رأس السنة وعيد ميلاده الرسمي الذي يحتفل به دائما في حزيران/ يونيو بغض النظر عن تاريخ ميلاده الفعلي.

ونال مارتن إيميس مؤلف كتابي "موني" (1984) و"لندن فيلدز" (1989)، وسام فارس بعد وفاته عن 73 عاما.

كذلك، كُرّم كل من الشاعر البريطاني النيجيري بن أوكري ومخرج فيلم "ذي كوين" ستيفن فريرز والروائي إيان ماك إيوان ورئيسة تحرير مجلة "فوغ" أنّا وينتور.

ومُنح 1171 شخصا من بينهم 586 امرأة أوسمة هذا العام، ضمن القائمة السنوية الأولى التي وقعها تشارلز الثالث.

وسيمتطي الملك البالغ 74 عاما السبت أحد الأحصنة ويجول برفقة أكثر من 1400 جندي و200 حصان خلال هذا العرض الذي ينطلق من قصر باكنغهام متجهاً نحو ساحة "هورس غاردز باريد" على امتداد جادة مول وسط لندن.