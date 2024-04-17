أمطار وفيضانات مرتقبة.. "الأرصاد اليمنية" تصدر نشرة تحذيرية

أصدر مركز الأرصاد الجوية في اليمن، الأربعاء، نشرة تحذيرية تفيد باستمرار تأثيرات المنخفض الجوي "المطير" طيلة الأيام الخمسة المقبلة، وتوسعها لتشمل محافظات ومدنًا يمنية أخرى.

وكانت التأثيرات الناجمة عن المنخفض الجوي، قد وصلت إلى اليمن من بوابته الشرقية، منذ ساعة مبكرة من فجر الأربعاء، حيث امتدت إلى مختلف مديريات محافظة حضرموت، متسببة بانهمار غزير للأمطار المصاحبة للعواصف الرعدية، لتغرق مياه السيول أجزاء واسعة من تلك المناطق.

وقال المركز في نشرته، إن صور الأقمار الاصطناعية ونماذج الرصد السطحي وطبقات الجو العليا، تشير إلى "استمرار تأثر البلاد، بالمنخفض الجوي، لمدة 5 أيام مقبلة".

وتوقع المركز، عبر نشرته الراصدة للحالة المناخية، "استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة، بعضها غزير على سواحل ومرتفعات وصحارى محافظات المهرة، وحضرموت، وشبوة، وأبين".

وجاء في النشرة أن، هطول الأمطار الرعدية، سيستمر على المرتفعات والمنحدرات الغربية من محافظة صعدة، ليمتد إلى محافظات الضالع وتعز، ولحج، ليتسع وصولاً إلى محافظتي الجوف ومأرب، موضحة أن العاصمة المؤقتة عدن، ستتأثر بهطول أمطار متفاوتة الشدة، مصحوبة بعواصف رعدية، ابتداءً من يوم الجمعة المقبل، وأن كميات وغزارة الأمطار المنهمرة قد تكون أكثر مما جاء في نموذج النشرة.

وضمّن المركز نشرته، تحذيرات مهمة للمواطنين والمسافرين وسائقي المركبات، وأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن الأودية ومجاري السيول المختلفة، وعدم المجازفة بحياتهم، فضلاً عن تجنب ملامسة الأعمدة الكهربائية، وغيرها من التنبيهات اللازمة.