ياسمين عبد العزيز تكشف تفاصيل مشاجرتها مع أحمد السقا

كشفت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز تفاصيل "مشاجرة" نشبت بينها وبين مواطنها الفنان أحمد السقا، خلال تصوير عمل مسرحي جمع بينهما، لافتة إلى أنه رش غرفتها بالمادة التي تخرج من "طفاية الحريق" لطمس لونها النبيذي بعد أن علم بأنه لونها المفضل.

وأضافت ياسمين عز خلال أحدث لقاء تلفزيوني، أن الفنان أحمد السقا يعشق المقالب، وكان دائما يقوم بتدبيرها لأصدقائه وزملائه، مشيرة إلى أنه خلال تصوير عمل مسرحي، وأثناء وقوفها على خشبة المسرح، ذهب إلى غرفتها، والتي كانت بلون "النبيذي"، وقام برشها بطفاية حريق لتصبح بيضاء بالكامل، كما رش مساعدتها الخاصة، الأمر الذي دفعها للانتقام، بحسب قولها.



وأشارت ياسمين إلى أنها انتظرت خروج السقا من غرفته، ودخلت وفعلت بها الشيء نفسه، لكن الغرفة كان بها ممثلون خلف الستار لم تنتبه لهم، وعرفت بعد ذلك بسبب صوت سعالهم داخل الغرفة، فألقت الطفاية على الأرض وهربت لتختبئ من السقا.



وبينت الفنانة المصرية أن أحمد السقا ظل يبحث عنها وقتا طويلا، لكنه لم يجدها بسبب اختبائها في غرفة الراقصين، وقد طلبت منهم عدم فتح الباب للسقا بحجة أنهم يغيرون ملابسهم.



ولفتت الفنانة المصرية إلى أن مدير المسرح غضب بسبب هذا الموقف، لكنها قالت له إن السقا هو من بدأ، لتحدث مشادة بين ياسمين والسقا ومدير المسرح.