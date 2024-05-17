الأردن.. رفض إخلاء سبيل المعلمة المعنفة لطالب من ذوي الإعاقة
أحالت النيابة العامة في الأردن معلمة في أحد مراكز التربية الخاصة إلى محكمة بداية جزاء إربد، بعد اتهامها بالإيذاء والاعتداء على شخص من ذوي الإعاقة، والتي قررت بدورها رفض إخلاء سبيلها، واستمرار توقيفها.
وكان مقطع فيديو انتشر قبل نحو 10 أيام، للمعلمة المتهمة، وثّق تعنيفها واعتداءها بالضرب على طالب من ذوي الإعاقة، وأثار غضبًا واسعًا ومطالبات بمحاسبتها.
وإثر ذلك، حرَّك مدعي عام إربد دعوى الحق العام فيها بصفته ممثلاً للحق العام، وأسند للمعلمة تهمتي الإيذاء والاعتداء.
وطعنت المعلمة على قرار التوقيف، مبررة تصرفها أنه "أسلوب للمساهمة في تأديب الطالب"، إلا أن المحكمة رفضت الطعن المقدم.
ولا يزال التحقيق مستمرًا في مقطع الفيديو، للتثبت من صحته أو تعرضه لأي تعديل.
وكشفت التحقيقات أن والد الطالب المجني عليه، خارج البلاد، ومنفصل عن زوجته (والدة الطالب)، وأن الطالب تحت رعاية جدّته.
ووجد الفيديو طريقه للانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشره المركز التربوي المعني على حسابه في "فيسبوك" عن طريق الخطأ، قبل أن يبادر إلى حذفه.