الأردن.. رفض إخلاء سبيل المعلمة المعنفة لطالب من ذوي الإعاقة

أحالت النيابة العامة في الأردن معلمة في أحد مراكز التربية الخاصة إلى محكمة بداية جزاء إربد، بعد اتهامها بالإيذاء والاعتداء على شخص من ذوي الإعاقة، والتي قررت بدورها رفض إخلاء سبيلها، واستمرار توقيفها.

وكان مقطع فيديو انتشر قبل نحو 10 أيام، للمعلمة المتهمة، وثّق تعنيفها واعتداءها بالضرب على طالب من ذوي الإعاقة، وأثار غضبًا واسعًا ومطالبات بمحاسبتها.

وإثر ذلك، حرَّك مدعي عام إربد دعوى الحق العام فيها بصفته ممثلاً للحق العام، وأسند للمعلمة تهمتي الإيذاء والاعتداء.