معرض الحج 2024 .. خطوات طموحة لراحة ضيوف الرحمن

من جانبه، أشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، إلى أهمية إنشاء لجنة إشرافية تحت رعاية الهيئة وعضوية جميع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بخدمة الحجاج، لرفع مستوى التنسيق بين الجهات المختلفة لتفويج الحجاج من سكنهم وأماكن إيوائهم إلى المطارات بيسر وسهولة.

وذكر أن "الهيئة تحرص على توفير ماء زمزم للحجاج في بلدانهم، لذلك تقوم بشحنه قبل انتهاء الحج"، ووجّه رسالة إلى وكالات الحج والعمرة، طالبًا منهم التنسيق المسبق لجدولة الرحلات واختيار طائرات مناسبة تفي بشروط السلامة، لضمان سلامة الحجاج وعودتهم إلى بلدانهم.

توفير الرعاية الإنسانية

وأكد مدير الأمن العام السعودي، الفريق محمد بن عبد الله البسامي، أهمية الخطط الاعتيادية للأمن العام، معتبرًا إياها أهم الأدوات الوقائية.

وأشار إلى أن الأمن العام يُعِدّ سنويًّا خطة حفظ النظام بالشراكة مع الجهات الأمنية والعسكرية للتدخل في حالات الطوارئ، مؤكدًا أن "العمل الإنساني جزء من ثقافة المجتمع السعودي، ويُمثّل إحدى ركائز الخطط الأمنية".

وأوضح أن "الحجاج المُنوّمين يتم نقلهم من المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة لإتمام مناسك الحج، وذلك في إطار الحرص على توفير الرعاية الإنسانية لهم".

وأشار إلى أن وفدًا من أستراليا قد زار المملكة للاستفادة من تجربة المملكة في إدارة الحشود خلال موسم الحج، وذلك بفضل التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة.

وأكد أنه لم يتم تسجيل أي ظواهر تدعو للقلق في المواسم الماضية للحج؛ ما يعكس نجاح منظومة الحج في المملكة التي تُدار بشكل جماعي بفضل نضوج الخطط الأمنية والخدمية.