الروائيات السعوديات.. من الأسماء المستعارة إلى اقتحام التحديات بجدارة

في كتابه "في أدب الأظافر الطويلة- شذرات من بوح الروائية السعودية"، يرصد الناقد والباحث المصري محمد رفعت التجربة النسائية السعودية في الكتابة الروائية، وكيف واجهت العديد من العقبات على مدار أكثر من نصف قرن، حتى فرضت صوتها على ساحة الأدب العربي في السنوات الأخيرة بكل جدارة.

ويشير المؤلف في كتابه الصادر مؤخرًا عن دار "إضاءات " بالقاهرة إلى أن البدايات الأولى في هذا السياق اتسمت بما يمكن تسميته مرحلة "الأسماء المستعارة" إذ لا توقع المؤلفة باسمها نظرًا للصعوبات الاجتماعية المحيطة، وهو ما تجسد على سبيل المثال في صدور رواية "ودعت آمالي" للكاتبة سميرة خاشقجي عام 1958 باسم مستعار هو "سميرة بنت الجزيرة العربية".

وبينما تدور أجواء روايتيّ "البراءة المفقودة" الصادرة عام 1972 لهند باغفار و"غدًا سيكون الخميس" الصادرة 1977 لهدى الرشيد في أجواء بعيدة عن البيئة السعودية، حملت حقبة التسعينيات وما بعدها تركيزًا على الواقع اليومي بالمملكة، كما في رواية " الفردوس اليباب" لليلى الجهني و "وجهة البوصلة" لنورة الغامدي.