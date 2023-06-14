"السينما السعودية" تكشف أسباب عدم إجازة فيلم "سبايدر مان"
أوضحت مؤسسة "السينما السعودية" في بيان لها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، شروط إجازة الأفلام في صالاتها.
ويأتي ذلك بعد أنباء تم تداولها طوال الأيام الماضية بمنع عرض فيلم "سبايدر مان" الجديد، على خلفية التشكيك بأن الشخصية الرئيسة في الفيلم هي لـ"متحولة جنسيا"، فيما أشار متابعون إلى أن الفيلم يحاول تمرير رسالة مسيئة للأطفال بهدف نشر المثلية.
وشددت "السينما السعودية" على أنها تحرص على سلامة المحتوى المقدم في صالاتها، معتبرة أن ضوابط السماح بعرض أي فيلم عليه أن يكون متوافقًا مع ضوابط المحتوى المعمول بها وفق نظام الإعلام المرئي والمسموح ولائحته التنفيذية.
وألمحت إلى أنها "لن تقوم بعرض أي فيلم، في حال لم تلتزم شركات الإنتاج بتنفيذ التعديلات المطلوبة منها".
وجاء في بيانها: "من حرصنا على سلامة المحتوى المعروض في صالات السينما، ومسؤوليتنا تجاه المشاهدين، نود التنويه بأننا لن نقوم بفسح وإجازة أي فيلم يتعارض مع ضوابط المحتوى المعمول بها في نظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، ما لم تلتزم شركات الإنتاج بتنفيذ التعديلات المطلوبة".
ودعت في تغريدة سابقة عبر "تويتر" إلى استسقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، لافتة إلى أنها لم تستقبل إلى حد الآن طلب فسح وإجازة الفيلم.