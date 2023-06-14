"السينما السعودية" تكشف أسباب عدم إجازة فيلم "سبايدر مان"

أوضحت مؤسسة "السينما السعودية" في بيان لها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، شروط إجازة الأفلام في صالاتها.

ويأتي ذلك بعد أنباء تم تداولها طوال الأيام الماضية بمنع عرض فيلم "سبايدر مان" الجديد، على خلفية التشكيك بأن الشخصية الرئيسة في الفيلم هي لـ"متحولة جنسيا"، فيما أشار متابعون إلى أن الفيلم يحاول تمرير رسالة مسيئة للأطفال بهدف نشر المثلية.

وشددت "السينما السعودية" على أنها تحرص على سلامة المحتوى المقدم في صالاتها، معتبرة أن ضوابط السماح بعرض أي فيلم عليه أن يكون متوافقًا مع ضوابط المحتوى المعمول بها وفق نظام الإعلام المرئي والمسموح ولائحته التنفيذية.