كاليفورنيا.. أوامر بالإخلاء تحسبا لفيضانات وانهيارات أرضية

أصدر مسؤولو الإطفاء أوامر إخلاء فورية يوم الاثنين لجميع سكان مونتسيتو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وأجزاء من سانتا باربرا وغيرها من البلدات المجاورة بسبب ارتفاع مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية بسبب سلسلة من العواصف الممطرة الغزيرة في الآونة الأخيرة.

واجتاحت كاليفورنيا عاصفة هائلة أطلق عليها خبراء الأرصاد اسم "إعصار القنبلة" ومن المتوقع أن تسبب فيضانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الولاية.