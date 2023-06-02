أمطار غزيرة في اليابان وتوجيهات بعمليات إخلاء

صدرت توجيهات لمئات الآلاف السكان في اليابان اليوم الجمعة، بإخلاء منازلهم بسبب مرور العاصفة الاستوائية "ماوار"، التي تسببت بهطول أمطار غزيرة، خاصة في وسط وغرب البلاد.

عين العاصفة التي كانت مصنفة سابقا كإعصار حين ضربت بقوة في نهاية أيار/مايو جزيرة غوام الأميركية، كانت الجمعة، في المحيط الهادئ بجنوب غرب اليابان.

وصدرت توجيهات الإخلاء- وهي غير إلزامية- خصوصا الجمعة، لأكثر من 410 آلاف شخص في تويوتا سيتي بدائرة آيشي (وسط).