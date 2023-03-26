إعصار مميت يعصف بولاية ميسيسيبي الأمريكية

إعصار مميت يعصف بولاية ميسيسيبي الأمريكية

رويترز
رويترز

صادق الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعلان حالة الطوارئ لولاية مسيسبي، اليوم الأحد، بعدما اجتاحتها عاصفة قوية أودت بحياة ما لا يقل عن 25‭ ‬ شخصا بها، فضلا عن آخر في ولاية ألاباما.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن بايدن أمر بتقديم مساعدات اتحادية لدعم جهود التعافي الحكومية والمحلية في المناطق المتضررة.

وأضاف البيان أنه سيتم تقديم تمويل للمتضررين في مقاطعات كارول وهمفريز ومونرو وشاركي.

وكانت وكالة إدارة الطوارئ بولاية مسيسبي الأمريكية قد قالت إن ما لا يقل عن 23 شخصا لقوا حتفهم وأصيب العشرات جراء إعصار وعواصف رعدية عاتية اجتاحت الولاية، في وقت متأخر من مساء الجمعة، وألحقت أضرارا بمنطقة امتدت لمسافة تجاوزت 160 كيلومترا.

وأظهرت صور الدمار التي نشرتها الشبكات الإخبارية مباني تحولت إلى أنقاض وسيارات انقلبت على جوانبها.

بايدن أمر بتقديم مساعدات اتحادية لدعم جهود التعافي الحكومية والمحلية في المناطق المتضررة.
بيان البيت الأبيض

وأبلغ مراقبو العواصف هيئة الأرصاد الجوية الوطنية بهبوب 24 إعصارا على الأقل منذ مساء الجمعة حتى صباح السبت.

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