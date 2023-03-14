ارتفاع حصيلة قتلى الإعصار فريدي في ملاوي إلى 190

أسفر إعصار فريدي الذي ضرب جنوب القارة الإفريقية للمرة الثانية، عن مقتل 190 شخصا على الأقل في ملاوي، جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية، بحسب حصيلة محدثة أوردتها الحكومة، اليوم الثلاثاء.

وجاء في بيان صادر عن المعهد الوطني لإدارة الكوارث: "ارتفع عدد القتلى من 99 إلى 190، مع إصابة 584، وفقدان 37".

وذكرت آخر حصيلة في اليوم السابق مقتل 99 شخصا، ومن المرجح أن يرتفع العدد مع عملية البحث التي لا تزال جارية.

وبعد أن وصل إلى اليابسة للمرة الثانية خلال عطلة نهاية الأسبوع في موزمبيق، توجه فريدي، فجر أمس الإثنين، إلى جنوب ملاوي المجاورة، حيث أُعلنت حالة الكارثة في منطقة بلانتير، العاصمة الاقتصادية ومركز الكارثة.