ارتفاع حصيلة قتلى الإعصار فريدي في ملاوي إلى 190
أسفر إعصار فريدي الذي ضرب جنوب القارة الإفريقية للمرة الثانية، عن مقتل 190 شخصا على الأقل في ملاوي، جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية، بحسب حصيلة محدثة أوردتها الحكومة، اليوم الثلاثاء.
وجاء في بيان صادر عن المعهد الوطني لإدارة الكوارث: "ارتفع عدد القتلى من 99 إلى 190، مع إصابة 584، وفقدان 37".
وذكرت آخر حصيلة في اليوم السابق مقتل 99 شخصا، ومن المرجح أن يرتفع العدد مع عملية البحث التي لا تزال جارية.
وبعد أن وصل إلى اليابسة للمرة الثانية خلال عطلة نهاية الأسبوع في موزمبيق، توجه فريدي، فجر أمس الإثنين، إلى جنوب ملاوي المجاورة، حيث أُعلنت حالة الكارثة في منطقة بلانتير، العاصمة الاقتصادية ومركز الكارثة.
ويقول السكان، إنهم يعتقدون أن عشرات الجثث لا تزال مدفونة في الوحل، فيما حذرت منظمة أطباء بلا حدود في بيان من صعوبة الوضع قائلة: "استقبل مستشفى الملكة إليزابيث المركزي وحده 220 شخصا، من بينهم 42 بالغا و43 طفلا أعلن عن وفاتهم لدى وصولهم".
وضرب إعصار فريدي الذي يتجه ليصبح الإعصار الأطول مدة في التاريخ، جنوب القارة الإفريقية مرة أولى أواخر شباط/فبراير، بعد مسار غير مسبوق لأكثر من 10 آلاف كيلومتر، عبَر فيه من الشرق إلى الغرب في المحيط الهندي، ووصل إلى اليابسة في مدغشقر، قبل أن يضرب موزمبيق.