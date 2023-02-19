تقرير: ماسك "يدمر" قرية لتحويلها إلى قاعدة فضائية

انتقدت صحيفة بريطانية، الأحد، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بسبب ما اعتبرته "تدمير" قرية ساحلية صغيرة هادئة في الولايات المتحدة من أجل شركته الفضائية "سبيس إكس".

وقالت صحيفة "تايمز" في تقرير من قرية "بوكا تيشكا" الواقعة في ولاية تكساس الأمريكية على الحدود مع المكسيك، إن "عددًا قليلًا فقط من السكان بقوا في القرية بعد أن اشترى ماسك معظم منازلها البالغ عددها 36 منزلًا".

وأضافت أن "سكان القرية التي سمّاها ماسك مدينة الفضاء، انتقدوا ثاني أغنى رجل في العالم بسبب تحويله قريتهم الهادئة إلى قاعدة فضائية".