ثوران بركاني يصل ميناء غريندافيك غرب آيسلندا (صور)

وصل الثوران البركاني المستمر في جنوب غرب آيسلندا، اليوم الأحد، إلى ميناء غريندافيك، حيث احترق منزلان طالتهما حمم بركانية، بحسب ما أظهرته مشاهد من كاميرات مراقبة عرضها التلفزيون الرسمي.

وكان الثوران البركاني بدأ، صباح الأحد، قرب ميناء غريندافيك، حيث أُجلي السكان ليلاً بصورة عاجلة.

وتصاعد النشاط الزلزالي بشكل كبير خلال الليل، فيما أُجلي عشرات من سكان غريندافيك، قرابة الساعة الثالثة فجرًا (03:00 ت غ)، وفق هيئة البث الآيسلندية العامة.

وكان الثوران بدأ، قرابة الثامنة صباحًا، في شمال غريندافيك، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الآيسلندية. وأظهرت مشاهد التقطتها كاميرات المراقبة تدفقات كبيرة من الحمم البرتقالية حصلت، فجرًا، على طول الشق.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الآيسلندية في نشرة حديثة أصدرتها في منتصف النهار: "لقد حدث شق جديد خارج حدود غريندافيك".