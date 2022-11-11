القمر يقترن بالمريخ

يقترن القمر الأحدب بكوكب المريخ في ظاهرة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة، اليوم الجمعة، حيث سيفصل بين القمر والمريخ حوالي 3 درجات.

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن القمر والمريخ سوف يرصدان باتجاه الأفق الشمالي الشرقي، ويمكن رؤيتهما كذلك من خلال المناظير.

وقالت إن مراقبة لمعان المريخ أسبوعيا أمر في غاية الأهمية؛ وذلك لرصد التغيرات التي ستطرأ عليه من الآن وحتى يوم التقابل، في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ويرتبط لمعان المريخ بقربه أو بعده عن الأرض؛ نظرا لحجمه الصغير مقارنة مع المشتري، الذي يمكن رؤيته أحيانا أكثر سطوعا.

وتتغير المسافة بين الأرض والمريخ، ففي بعض الأحيان تكون الأرض والمريخ على نفس الجانب من النظام الشمسي وقريبين من بعضهما البعض، وفي بعض الأحيان، كما كان الحال في معظم عام 2021، كان المريخ والأرض على جانبين متقابلين تقريبًا من الشمس من بعضهما البعض، وبالتالي ظهر المريخ خافتا.

ويظهر المريخ في بعض الأحيان بسبب أن الأرض تستغرق عاما للدوران حول الشمس لمرة واحدة، بينما يستغرق المريخ نحو عامين للدوران مرة واحدة، لذا يحدث أن تقابل الأرض مع المريخ، عندما تمر الأرض بين المريخ والشمس - كل عامين و 50 يومًا.

وأكدت الجمعية الفلكية بجدة، أن موعد تقابل المريخ التالي، حيث سيظهر فيه الكوكب في ذروة لمعانه خلال عامين في السماء سيكون في ديسمبر/كانون الأول المقبل.