3 هزات أرضية جديدة في مناطق جنوب تركيا

ونقلت وكالة "الأناضول" عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية، قولها إن منطقة "حصة" بولاية هطاي تعرضت لهزة أرضية بقوة 4.7 درجة، إذ وقعت الهزة في الساعة الـ05:23 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 11.52 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وتعرَّضت منطقة بوتورغة بولاية ملاطية، لهزتين أرضيتين بقوة 4.5 درجة في الساعة الـ4:34 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 8 كيلو مترات، في حين أن الهزة الثانية كانت بقوة 4.5 درجة في الساعة الـ5:13 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 10 كيلو مترات.