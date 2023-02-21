زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب إيران

وقال المدير التنفيذي للهلال الأحمر لمحافظة فارس "حسين درويشي"، إن الهلال الأحمر على أهبة الاستعداد، مضيفاً أنه "لا توجد معلومات دقيقة عن مقدار الأضرار المحتملة".

يشار إلى أن إيران تقع على خطوط صدع رئيسية، وهي واحدة من الدول الأكثر عرضة للزلازل في العالم.

وفي 26 كانون الأول/ ديسمبر من عام 2006، تعرضت مدينة "بم" التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرق إيران، لزلزال بقوة 6.6 درجة، أوقع 42 ألف قتيل وقرابة 50 ألف جريح، كما دمر الآلاف من الوحدات السكنية.

كما ضرب زلزال عنيف محافظة كرمنشاه غرب إيران بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، وأدى إلى مقتل أكثر من 620 شخصاً فضلاً عن انهيار الآلاف من الوحدات السكنية.