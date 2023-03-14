"يورك مينستر".. أول كاتدرائية بريطانية خالية من الانبعاثات

تتخذ كاتدرائية يورك مينستر سبيلها لتكون أول كاتدرائية في بريطانيا خالية من الكربون من خلال حصولها على إذن بتركيب 199 لوحًا شمسيًا على سطحها.

سيوفر هذا ما يقرب من 30 % من طاقة المبنى البالغ من العمر 800 عام تقريبًا كل عام، والتي تذهب إلى حد كبير نحو الإضاءة والتدفئة للخدمات.

وسيتم وضع الألواح الكهروضوئية على سطح "South Quire Aisle"، وهو جزء من الكاتدرائية يعود تاريخه إلى عام 1361، بحسب ما أوردته "ديلي ميل".