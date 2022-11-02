لا تستخدم السيارات والمنظفات ومعجون الأسنان.. عائلة سويدية تعيش دون إنتاج نفايات

تمارس سيدة سويدية تدعى إيف كورال وعائلتها، أسلوب حياة مستدام يخلو من الملوثات، وذلك من خلال تحويل معظم استخداماتهم اليومية إلى منتجات صديقة للبيئة.

وتمكنت كورال "30 عاماً"، وزوجها أندريس كريستوفرسون وطفلتهما أوليفيا، بالفعل، من تخفيض إنتاجهم للنفايات الملوثة بنسبة كبيرة، والتي تكاد تصل إلى صافي صفر من الملوثات، وذلك "لمساعدة البيئة على استعادة صحتها".

كما وساهم تقييد استهلاكهم للمنتجات الملوثة، في توفير مبلغ مالي يبلغ متوسطه السنوي 5700 جنيه إسترليني، نحو (6548 دولاراً أمريكياً).

وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية اليوم الأربعاء، أن كورال، وهي من مدينة أوبسالا في السويد، قلّصت من استهلاك الأدوات اليومية التي تنتج نفايات بلاستيكية بشتى الطرق.