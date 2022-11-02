لا تستخدم السيارات والمنظفات ومعجون الأسنان.. عائلة سويدية تعيش دون إنتاج نفايات
تمارس سيدة سويدية تدعى إيف كورال وعائلتها، أسلوب حياة مستدام يخلو من الملوثات، وذلك من خلال تحويل معظم استخداماتهم اليومية إلى منتجات صديقة للبيئة.
وتمكنت كورال "30 عاماً"، وزوجها أندريس كريستوفرسون وطفلتهما أوليفيا، بالفعل، من تخفيض إنتاجهم للنفايات الملوثة بنسبة كبيرة، والتي تكاد تصل إلى صافي صفر من الملوثات، وذلك "لمساعدة البيئة على استعادة صحتها".
كما وساهم تقييد استهلاكهم للمنتجات الملوثة، في توفير مبلغ مالي يبلغ متوسطه السنوي 5700 جنيه إسترليني، نحو (6548 دولاراً أمريكياً).
وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية اليوم الأربعاء، أن كورال، وهي من مدينة أوبسالا في السويد، قلّصت من استهلاك الأدوات اليومية التي تنتج نفايات بلاستيكية بشتى الطرق.
واستبدلت منتجات علب الشامبو، بقطع من الصابون، واستعانت بأقراص تنظيف الأسنان بدلاً من المعجون.
كما وتشتري الملابس القابلة لإعادة الاستخدام والتدوير.
وتصنع الأم الشابة كذلك الطعام في المنزل بأقل قدر ممكن من النفايات، وتستخدم فلاتر القهوة وأكياس الشاي القابلة لإعادة الاستخدام.
ولا تشتري أياً من منتجات التنظيف التجارية، وبدلاً من ذلك، فإنها تستعين بالخل الأبيض وصودا الخبز "بيكربونات الصوديوم" في أعمال تنظيف المنزل.
وأيضاً باعت العائلة في تموز/ يوليو الماضي، سيارتها لتقليل الانبعاثات الكربونية، حيث تتنقل الآن بواسطة الدراجات الهوائية.
وشرحت كورال، وهي مالكة شركة للمنتجات المستدامة، أنها بدأت في ممارسة أسلوب حياة خالٍ من النفايات منذ 3 أعوام، لافتةً إلى أن الكثيرين يعتقدون أن إنتاج صفر من النفايات أمر مكلف، ولكنه وفر لهم المال.
وأوضحت أن العديد من المنتجات المستدامة قد تكون أغلى من المنتجات التجارية العادية، إلا أنها في الواقع يمكن أن تدوم لفترة طويلة، وبذلك فإنها تقلل من الانبعاثات، وتوفر المال.
وأكدت كورال أن استهلاكهم للمنتجات المستدامة خفض من ميزانيتهم الشهرية الخاصة بشراء المنتجات المنزلية والغذائية إلى النصف.
وأشارت إلى أن ممارسة أسلوب حياتهم المستدام، لا يعني تجنب جميع وسائل الراحة الحديثة.
وقالت كورال عن ذلك: "بشكل عام، نحن نعيش أسلوب حياة بسيط ونشتري أدوات مستدامة للتقليل من نفاياتنا كلما أمكن ذلك، ولا نريد أن نأخذ الأمر إلى أقصى الحدود، فإذا رغبنا في شراء شيء جديد، فإننا نحصل عليه".