يضم مليارات الأجرام السماوية.. الكشف عن أكبر مسح فلكي لنجوم "درب التبانة"
كشفت مجموعة من علماء الفلك عن مسح هائل لمجرة درب التبانة، يحتوي على أكثر من 3 مليارات جرم سماوي بتفاصيل غير مسبوقة.
وجمع علماء الفلك عن المسح العملاق، الذي شمل مئات الملايين من النجوم وما يصل إلى 3.32 مليار جرم سماوي، سحبًا كونية هائلة الحجم من الغبار والغاز.
واستغرق الفريق عامين لتكوين المسح المكون من 21400 صورة فردية للمجرة التقطها تلسكوب مرصد سيرو تولولو الدولي في تشيلي، الذي يقع على ارتفاع 2200 متر، ويعمل عن طريق تسجيل الصور باستخدام 5 عدسات تلتقط كل منها السماء بلون مختلف من الضوء.
وتعادل البيانات التي تم جمعها في المسح 10 تيرابايت، ورغم حجمه الهائل، يغطي المسح الذي يعتبر الأكبر من نوعه 6.5% فقط من سماء الليل.
يذكر أن قرص الغبار الذي يغطي مساحات هائلة من مجرتنا يصعب عملية رصد الأجرام السماوية على مستوى المجرة، لأن هذا الغبار يمتص ضوء النجوم، ويجعل النجوم خافتة الضوء غير مرئية.
وتمكن الباحثون من تخطي تلك العقبة بتصوير المجرة باستخدام الأطوال الموجية القريبة من الأشعة تحت الحمراء لتجاوز العائق الغباري، مما مكنهم من تصوير الأجرام السماوية بدقة لم يسبق لها مثيل.