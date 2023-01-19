يضم مليارات الأجرام السماوية.. الكشف عن أكبر مسح فلكي لنجوم "درب التبانة"

واستغرق الفريق عامين لتكوين المسح المكون من 21400 صورة فردية للمجرة التقطها تلسكوب مرصد سيرو تولولو الدولي في تشيلي، الذي يقع على ارتفاع 2200 متر، ويعمل عن طريق تسجيل الصور باستخدام 5 عدسات تلتقط كل منها السماء بلون مختلف من الضوء.